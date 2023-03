Delhaize: une courte majorité de supermarchés ouverts, le dépôt de Zellik à l’arrêt

C’est une première depuis le 7 mars, jour de l’annonce du plan de mise en franchise des 128 supermarchés intégrés de Delhaize : une (courte) majorité de ces magasins sont ouverts ce jeudi. Ils sont 66 à accueillir la clientèle ; 63 en Flandre et 3 en Wallonie (un en Brabant wallon et deux en Province de Liège). Toutes les succursales bruxelloises sont fermées. Rappelons que ces fermetures ne répondent pas à un mot d’ordre syndical et sont donc initiées spontanément par le personnel. Signalons aussi que le nombre d’intégrés fermés pourrait atteindre la centaine ce samedi, comme on a pu l’observer le week-end dernier.

Tension à Zellik

Puis encore faut-il que les magasins soient approvisionnés. Or depuis mercredi soir, le dépôt B de Zellik, qui irrigue tout le réseau Delhaize (636 franchisés inclus) en produits frais est à nouveau à l’arrêt complet. Ce mouvement de grève des ouvriers n’est pas initialement motivé par le rejet du plan de mise en franchise mais par un différend avec la direction préalable au conflit lié aux magasins. Il y a quelques mois, direction et syndicats ont démarré des négociations sur les conditions de travail dans cet entrepôt B qui a été agrandi et a accueilli les ouvriers du A. Délégués et management n’ont pas réussi à trouver un accord.