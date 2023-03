«The Sky is the limit»: découvrez le nouveau maillot extérieur des Red Flames (photos)

L’Union belge a dévoilé ce jeudi le nouveau maillot extérieur des Red Flams. L’équipe nationale féminine le portera pour la première fois le vendredi 7 avril face à l’Autriche.

Adidas a misé sur une vareuse bleu clair avec un imprimé inspiré du ciel, d’un short blanc et de chaussettes bleu clair. L’équipementier mise sur la nature dans sa nouvelle campagne de maillot d’équipes féminines. Pour les Flames, c’est le mot « ciel » qui a été choisi pour illustrer le développement du football féminin belge avec pour mantra : « The Sky is the limit » (le ciel comme seule limite).