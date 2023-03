Médecine à Mons: Magnette vexe le MR qui… reporte la décision

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Buxelles devait une nouvelle fois examiner le dossier visant à valider – ou non – 57 demandes d’habilitations (de nouvelles formations) dans l’enseignement supérieur. Pour rappel, parmi elles figurent les demandes polémiques de l’UNamur et, surtout de l’Umons, d’organiser des masters en médecine. Ce jeudi, le dossier a tourné court : le point a été reporté à la demande du ministre-président Pierre-Yves Jeholet « suite à l’interview du président du PS, Paul Magnette, ce jeudi matin sur la RTBF » nous dit-on à bonne source. « Interview qui ne permet pas des échanges sereins en Gouvernement ».

Paul Magnette s’était une nouvelle fois montré menaçant en radio : « Oui je l’ai dit, on ira jusqu’au bout, il faut ce master en médecine à Mons et à Namur et l’attitude du MR, de ce point de vue, est totalement inacceptable, autant sur le fond que sur la forme ». Ajoutant : « Si nécessaire, nous proposerons aux Engagés, au sein du Parlement de la Communauté française, de voter ensemble, l’ensemble des habilitations pour que les universités et établissements d’enseignement supérieur puissent développer cette offre dont on a cruellement besoin dans l’ensemble de la Wallonie. », a-t-il déclaré. Le ministre-président francophone a donc fort peu goûté cette – nouvelle – sortie. Ambiance très, très tendue entre les partenaires, particulièrement entre le PS et le MR…