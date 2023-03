Dix ans de Xylella, le feu invisible qui tue les oliviers

L’histoire est la suivante : « L’olivier est une plante immortelle sur laquelle on a découvert, dans les Pouilles, une bactérie – en réalité totalement inoffensive –, et l’Union européenne et les multinationales veulent en profiter pour détruire les plus vieux arbres de la Méditerranée. Les seuls à défendre ces majestueux oliviers sont les habitants de la région, qui protestent et s’opposent à cette folle extermination. » N’importe quel scénariste vous dira que « l’histoire » fonctionne. Ce n’est d’ailleurs pas une coïncidence si l’intrigue est à peu près la même que celle d’Avatar, le plus gros succès au box-office de tous les temps, le genre de record qui ne s’atteint pas par hasard, mais bien parce que les auteurs parviennent à toucher l’âme des gens.

Mais cette « histoire » comporte un problème non négligeable : elle est fausse, complètement fausse.