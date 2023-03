SNCB: du changement pour les abonnements

Dans une deuxième phase, à partir de fin avril, les entreprises et institutions qui disposent d’un régime de tiers payant pour les abonnements de leurs travailleurs pourront leur proposer une formule Flex. Les clients auront alors le choix entre 80 ou 120 jours de navettes domicile-travail sur 12 mois et 6 ou 10 jours sur un mois.

L’abonnement devra être activé à chaque journée de travail, via l’application. La formule la plus avantageuse pour chaque voyageur peut être déterminée via le comparateur présent sur le site de la compagnie ferroviaire.