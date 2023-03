Risque d’effondrement: Bruxelles Mobilité rénovera les tunnels Bailli et Vleurgat cet été

Bruxelles Mobilité compte renforcer la toiture des tunnels Bailli et Vleurgat. Elle l’avait annoncé en décembre dernier. Ce jeudi, le dossier suit son cours. Le gouvernement bruxellois compte approuver le cahier des charges préalable au lancement du marché public. L’agence régionale a fait le choix de recourir à la procédure dite négociée sans publication préalable. La raison se trouve à la page 5 du cahier des charges : « le risque d’effondrement des toitures et de rupture des câbles de précontrainte est aigu ». C’est ce qu’annonce l’Echo qui a pris connaissance du document que Le Soir a pu également consulter entre-temps. « Il y a donc lieu de maîtriser ces risques dans les plus brefs délais afin de préserver la sécurité des usagers et usagères », est-il encore écrit dans le document.

L’agence régionale réalisera les travaux en juillet et août prochain. Sa porte-parole, Camille Thiry, dément tout signe d’effondrement immédiat. « S’il y avait le moindre risque, on fermerait immédiatement les tunnels. Ici, les travaux sont urgents, mais ils peuvent attendre l’été », assure-t-elle.