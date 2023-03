L’éternel mal-aimé: de Barcelone au Milan AC, qui est vraiment Zlatan Ibrahimovic?

Retour sur la carrière d’un des plus grands attaquants de la dernière décennie.

1. L’Ajax Amsterdam pour se faire un nom

En arrivant de Malmö à l’été 2001, Zlatan Ibrahimovic arrive aux Pays-Bas avec une étiquette de superstar dans son pays. Dans un effectif composé de Rafael van der Vaart, Steven Pienaar, Cristian Chivu ou encore Maxwell, le natif de Malmö devait tout d’abord se faire une place au sein du vestiaire hollandais.

Au total, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain inscrira 48 buts en 110 matchs avec l’Ajax Amsterdam. Lors de ses 3 saisons à Amsterdam, Zlatan Ibrahimovic n’a pas toujours été apprécié par ses coéquipiers de l’époque. En effet, le Suédois a toujours entretenu une relation tendue avec l’autre star de l’équipe : Rafael van der Vaart. D’après l’ancien Oranje, Zlatan Ibrahimovic était jaloux du statut du milieu de terrain, eux qui se considéraient comme les meilleurs joueurs de cette équipe de l’Ajax Amsterdam. Le 9 mai 2004, Zlatan marquera face au NAC Breda un but mythique qui l’inscrira à jamais dans l’histoire du club. Le 31 août 2004, le Suédois quitte le club néerlandais pour rejoindre la Juventus de Turin avec deux titres de champion des Pays-Bas dans ses valises.

2. Derrière la Tour Eiffel pour 4 saisons sur le devant de la scène

Le 18 juillet 2012, Zlatan Ibrahimovic rejoint le Paris Saint-Germain pour faire passer le club dans une autre dimension. Les intentions du club de la capitale sont claires : conquérir la France, avant de conquérir l’Europe. Le Suédois n’arrivera pas seul en provenance du Milan AC car Thiago Silva rejoindra aussi Paris pour renforcer le secteur défensif du club.

Lors de son passage en France, Zlatan Ibrahimovic est vu comme la superstar du championnat et remportera 4 fois la Ligue 1, 3 Supercoupe de France, ainsi que 2 Coupe de France et 3 Coupe de la Ligue. En 180 matchs sous la tenue parisienne, il inscrira 156 buts et délivrera 61 passes décisives. Son passage a donné sans aucun doute une très grande visibilité au championnat de France.

Mais les Parisiens ne parviendront jamais à réaliser une campagne à la hauteur des attentes en Ligue des champions. En 4 éditions de la Ligue des champions avec Zlatan Ibrahimovic, Paris ne parviendra jamais à dépasser le stade des 1/4 de finale. Après plusieurs échecs dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, le Suédois décidera de rejoindre Manchester United le 1er juillet 2016.

3. L’Italie, son véritable coup de cœur

Avec des passages dans les trois plus prestigieux clubs d’Italie, Zlatan Ibrahimovic a surtout marqué les esprits lors de ses saisons dans les deux clubs de Milan. Arrivé à l’Inter en août 2006, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam remportera trois fois de suite le Calcio avec l’Internazionale. Cependant, le Suédois ne dépassera jamais le stade des 1/8 de finale de la Ligue des champions avec son deuxième club italien. Entouré de joueurs comme Vieira, Maicon ou encore Zanetti, Zlatan Ibrahimovic inscrira 66 buts en 117 matchs avec l’Inter. Pendant que Samuel Eto’o quitte Barcelone pour rejoindre les Nerazzurri, Zlatan fait le chemin inverse pour rallier le navire de Pep Guardiola en Catalogne. Un choix que le Suédois regrettera certainement durant sa carrière…

Mais le club où Zlatan Ibrahimovic marquera le plus les esprits est sans doute l’autre club de la ville : le Milan AC. En arrivant fin août 2010, le Suédois restait sur un échec au FC Barcelone malgré un titre de champion d’Espagne lors de la saison 2009-2010. Dès sa première saison à San Siro, l’ancien joueur de l’Inter remporte son 4ème Scudetto en inscrivant 14 buts en 29 matchs de Série A.

Après une saison 2011-2012 de grande qualité pour le Suédois, durant laquelle il inscrira 28 buts en 32 matchs de Série A, Zlatan ne reviendra qu’en janvier 2020 au Milan AC. Il remportera son dernier Scudetto lors de la saison 2021-2022, avec 8 buts en 23 matchs de championnat. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain sera absent de nombreuses semaines lors de cette saison en raison de problèmes aux genoux et au tendon d’Achille. Mais sa mission de ramener son Milan AC sur la première marche du podium en Italie sera réussie.

4. Des passages discrets à Barcelone et à Manchester United

Que ce soit à Barcelone ou à Manchester United, Zlatan Ibrahimovic n’a pas laissé une trace impérissable dans ses deux anciens clubs. Malgré une Liga remportée lors de la saison 2009-2010, le Suédois n’arrivera jamais à remporter le trophée après lequel il court depuis le début de sa carrière : la Ligue des champions. Éliminés par l’Inter en demi-finale, les joueurs de José Mourinho finiront par remporter la Ligue des champions face au Bayern Munich en finale. Zlatan aurait donc pu remporter ce trophée s’il était resté du côté de l’Inter…

Lors de son passage à Manchester United, Zlatan Ibrahimovic remportera notamment une Europa League et une Carabao Cup. Blessé lors de la finale d’Europa League en 2017 contre l’Ajax Amsterdam, l’attaquant suédois marquera tout de même 5 buts dans cette campagne européenne.

5. Meilleur joueur de tous les temps avec sa sélection ?

Lancé en sélection le 31 janvier 2001 par Lars Lagerbäck dès ses 19 ans, Zlatan Ibrahimovic a connu une carrière en sélection assez contrastée. Pour son premier grand tournoi, le natif de Malmö dispute au total 46 minutes lors de la Coupe du Monde 2002 en Asie. Il participera aussi à plusieurs Euro (2008, 2012, 2016) avant de tirer un trait sur la sélection après la défaite contre la Belgique lors du troisième match de groupe de l’Euro 2016.

Il sera donc absent lors du parcours de la Suède à la Coupe du Monde 2018 en Russie, où les hommes de Janne Andersson seront éliminés en 1/4 contre l’équipe d’Angleterre.