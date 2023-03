Les emplois dans l’informatique: «J’étais déjà sollicité avant d’être diplômé»

Ils sont fraîchement diplômés en sciences informatiques, technologies de l’informatique, ou ont suivi une formation de web developer ou marketing digital. Ces jeunes au profil fort recherché sont conscients que leurs compétences numériques sont un atout sur le marché du travail. Certains d’entre eux peuvent même revendiquer de recevoir des offres, surtout via LinkedIn, plusieurs fois par semaine.

Eliott Lepage, développeur chez Easi, raconte que les entreprises se montraient déjà intéressées très tôt. « Mes amis de l’Ephec et moi, on était déjà contactés avant notre diplôme », explique-t-il. Mais le vrai boom a eu lieu un peu plus tard. « Quand j’ai lancé mon LinkedIn, c’était fou », continue-t-il. « J’ai mis que j’étais open to work et je recevais des mails par dizaines, tellement mon profil était recherché. »