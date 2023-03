Malaise chez Fedasil: l’agence fédérale réagit

Une responsable du Petit Château à Bruxelles s’est confiée ce jeudi au Soir sur le malaise qui règne au sein de Fedasil, organe fédéral en charge de l’accueil des demandeurs d’asile. Elle dénonçait notamment le fait que, selon elle : « Tout n’est pas mis en place pour un accueil digne. »

« La situation est difficile »

Fedasil a souhaité réagir par la voix de son porte-parole : « Nous regrettons que notre ex-collègue ait vécu une expérience négative au sein de notre organisation. La situation est difficile, nous ne pouvons pas l’ignorer. Le réseau d’accueil de Fedasil est depuis trop longtemps saturé, ce qui a un impact direct sur les conditions d’accueil et les conditions de travail dans les centres. Chaque jour, nous manquons de places pour héberger toutes les personnes qui viennent demander une protection dans notre pays. Pourtant, les équipes de Fedasil font de leur mieux pour accueillir un maximum de demandeurs d’asile, en fonction des moyens qui sont mis à notre disposition. L’engagement et le courage de nos collaborateurs sur le terrain doivent aussi être soulignés ! Nous espérons pouvoir sortir rapidement de cette crise et poursuivre notre mission d’accueil et d’accompagnement de qualité. »