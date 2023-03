SNCB: le nouvel abonnement «télétravail» est disponible

L’adaptation des types d’abonnements de la SNCB à la réalité du télétravail est accessible, en partie, à partir de ce 23 mars et elle le sera totalement d’ici fin juin. Depuis la pandémie, le télétravail a pris une part de plus en plus importante pour de très nombreux travailleurs. Ils étaient 42 % avant la crise covid, 73 % lors du dernier sondage en juin 2022 (dont 30 % télétravaillent trois ou quatre jours par semaine). La SNCB veut en tenir compte dans les 200.000 abonnements domicile-travail qu’elle propose chaque année. Testé avec succès auprès de « grands clients » (7.000 personnes environ), le nouveau « flex abo » est aujourd’hui ouvert à tous les clients particuliers et il sera adapté d’ici juin auprès des entreprises clientes et leurs salariés.

De plus en plus de salariés ne se rendent plus au bureau que deux ou trois jours par semaine et travaillent le reste du temps depuis leur domicile. La SNCB leur propose donc, ou à leur employeur qui leur assure le trajet domicile-travail, différentes formules d’abonnements adaptés : mensuel (six ou dix jours par mois) ou annuel (80 ou 120 jours de déplacements).

Tarifs adaptés

Le tarif de ces abonnements est également adapté à ce type de nouvelle réalité opérationnelle, suivant deux critères logiques : la durée de l’abonnement et la fréquence des déplacements. Un abonnement à 120 jours de déplacement donnerait lieu à une réduction de l’ordre de 18 % sur le tarif « temps plein », un « flex abo » sur 80 jours à une réduction de 38 %, etc.

Des réductions qui ne sont donc pas entièrement proportionnelles par rapport aux 220 jours de travail « théoriques » de base. Chacun devra vérifier ses avantages. Surtout quand ils seront cumulés avec des abonnements pour les transports en commun, ce qui concerne 42 % des abonnés actuels. Le lien avec l’abonnement « Parking » de la SNCB, lui, n’est pas modifié (impossible de gérer les places réservées et la variabilité des jours de déplacement). L’ensemble de la procédure, des contrôles, etc. passera automatiquement par une application téléchargée sur les téléphones.