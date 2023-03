«Le meutre du Docteur Vanloo»: Armel Job tranche dans les apparences

Ce lundi, comme tous les lundis, Alice Brasseur entre dans l’ancien presbytère de Fontenal, au sud de la Belgique, à deux pas de la France et du Luxembourg, habité aujourd’hui par le Dr Eric Vanloo. Elle vient y faire le ménage. Et elle est horrifiée de voir le médecin allongé par terre, une gigantesque tache de sang autour de lui. C’est le début d’une enquête policière menée par le commissaire Demaret. Et, en même temps, un nouveau coup de pinceau sur l’immense tableau de la condition humaine que brosse Armel Job roman après roman. Et qui se colore du rouge de la méchanceté, du gris de la sournoiserie, du violet du mensonge, du noir de la veulerie, mais heureusement aussi du jaune de la bonté, du blanc de la franchise et du rose de l’honnêteté.