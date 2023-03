Après le Qatar, rendez-vous en Allemagne: tout ce qu’il faut savoir sur les premiers rassemblements des ténors européens

État des lieux des différents cadors européens.

1. La nouvelle génération de l’équipe de France

Après la défaite en finale de la dernière Coupe du monde contre l’Argentine, certains cadres de l’Équipe de France ont décidé de tourner la page concernant la sélection nationale. C’est notamment le cas de Hugo Lloris et de Raphaël Varane, présents lors du sacre de 2018 en Russie et qui ont décidé d’arrêter leur carrière avec les Bleus.

Pour ce nouveau rassemblement, Didier Deschamps a décidé de conforter beaucoup de noms déjà présents au Qatar. En effet, des joueurs comme Antoine Griezmann, Aurélien Tchouaméni et Dayot Upamecano continueront de porter la sélection deux fois championne du monde. Kylian Mbappé, nouveau capitaine des Bleus, entre désormais dans une autre dimension au sein de la sélection. Quant aux nouveaux, on peut mentionner la sélection d’un autre Thuram en Équipe de France. Après Marcus, c’est au tour de Khéphren d’être sélectionné pour venir renforcer le milieu de terrain des Bleus. Brice Samba est lui aussi nouveau dans la liste de Didier Deschamps suite à la retraite internationale de Steve Mandanda.

La France débute sa campagne de qualification ce vendredi contre les Pays-Bas, avant de se déplacer en Irlande pour son dernier match de ce rassemblement. Les Oranje, qui restent sur une Coupe du monde plus qu’encourageante au Qatar, ont les armes pour venir déstabiliser les coéquipiers de Theo Hernández.

2. Luis de la Fuente pour lancer la nouvelle Roja

Après le départ de Luis Enrique, la Roja entame une nouvelle phase de son histoire avec Luis de la Fuente aux commandes. L’ancien entraîneur de l’Athletic Bilbao aura la lourde tâche de redresser cette sélection, éliminée dès les 1/8 de finale de la Coupe du Monde face au Maroc.

Alors que Sergio Busquets avait annoncé sa retraite internationale après le Mondial, plusieurs absents de marque sont à mentionner dans cette première liste de Luis de la Fuente. Sergio Ramos, pourtant très performant depuis quelques mois avec le Paris Saint-Germain, n’a pas été retenu pour les matches de qualification contre la Norvège et l’Écosse. Pablo Sarabia, autre habitué de la sélection et présent lors de la Coupe du monde, n’a lui aussi pas été convoqué par le nouveau sélectionneur de l’Espagne.

Au poste de gardien de but, quelques changements sont aussi à constater. Alors que David De Gea est toujours écarté de la sélection, Kepa fait quant à lui son retour au sein de la Roja. De nouveau titulaire à Chelsea, le gardien des Blues espère devenir le numéro 1 dans les buts espagnols.

3. Victorieuse à Londres, absente au Qatar

Absente lors des deux dernières éditions de la Coupe du monde, la Nazionale a cependant remporté le dernier Euro face aux Three Lions en 2021. Présente dans un groupe composé de l’Angleterre, l’équipe nationale italienne retrouvera aussi la Macédoine du Nord. Pour rappel, c’est contre cette modeste équipe nationale que les joueurs de Roberto Mancini avaient perdu lors de leur demi-finale des barrages pour la Coupe du monde 2022…

Au niveau des joueurs convoqués, l’ancien entraîneur de Manchester City peut compter sur de nombreux talents dans le milieu pour animer cette équipe. Avec des joueurs comme Barella, Pellegrini, Tonali ou encore Pessina, le milieu de terrain de la sélection italienne regorge de jeunes talents. De plus, certains cadres comme Bonucci et Jorginho tenteront de mener la Squadra Azzurra à la victoire lors de leurs premiers matches contre l’Angleterre et Malte.

4. Enfin la bonne compétition pour les Three Lions ?

Après une demi-finale en 2018 en Russie et une finale perdue lors du dernier Euro, les coéquipiers de Jude Bellingham restent sur une élimination en 1/4 de finale contre la France lors du dernier Mondial. En faisant jeu égal pendant l’intégralité de la rencontre, les Anglais peuvent nourrir quelques regrets sur cette élimination, surtout que Harry Kane aurait pu inscrire un penalty crucial en fin de rencontre…

Marcus Rashford, en pleine bourre avec Manchester United depuis le retour de la Coupe du monde, fait évidemment partie de la liste de Gareth Southgate pour défier l’Italie et l’Ukraine. Trent Alexander – Arnold, Raheem Sterling et Ben White sont quant à eux les absents majeurs de ce rassemblement.

5. Le début de l’ère Martínez avec Cristiano Ronaldo

Ancien sélectionneur des Diables rouges, Roberto Martínez n’a pas mis beaucoup de temps avant de retrouver le banc d’une sélection nationale. Avec le licenciement de Fernando Santos, une place était à prendre pour diriger la Seleção.

Pour sa première liste, l’Espagnol n’a pas eu l’intention de procéder à une véritable révolution par rapport aux joueurs présents à la Coupe du monde au Qatar. Gonçalo Ramos, héros de la sélection lors du 1/8 de finale contre la Suisse, est évidemment repris par l’ancien entraîneur de Wigan. D’autres cadres de la Seleção comme Pepe et Bruno Fernandes sont aussi retenus pour disputer ces deux rencontres de qualification contre le Liechtenstein et le Luxembourg.