«Paris à ma porte»: Guy Goffette, poète des racines et des ailes

Guy Goffette a bientôt 76 ans et c’est la première anthologie qui est consacrée à son œuvre. Crénom, il était temps ! Goffette n’est pas un de nos bons poètes. C’en est un de qualité exceptionnelle. Entre ses débuts en 1971 (Quotidien rouge) et son dernier opus (Paris à ma porte), un demi-siècle a passé.

Le choix de textes proposé par les éditions Espace Nord mesure l’admirable constance dans la qualité des écrits du poète gaumais, qui jadis, comme William Cliff et Jean-Pierre Verheggen, fut enseignant. Le livre a pour titre L’Oiseau de craie. Façon de jeter à la venvole et tout à la fois les ailes de la mésange, le chant du merle, mais aussi la plume, l’écriture, voire le calcaire fragile qui sert de mot de passe artisanal à l’enfance. Dans son intéressante postface, Rossano Rossi observe que le mot craie est la parfaite anagramme de celui d’Icare, figure mythologique, homme aveuglé et ange déchu, auquel se réfère souvent Guy Goffette.