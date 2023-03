Médecine à l’UMons: Magnette prêt à déposer un décret et forcer une majorité alternative en FWB

La tension politique ne retombe pas autour du dossier de la création d’une faculté de médecine à l’UMons. On sait qu’en particulier le PS et Paul Magnette en veulent absolument alors qu’en face, le MR et Georges-Louis Bouchez freinent des quatre fers.

On apprend ce jeudi que Paul Magnette ne lâchera pas : le PS s’apprête à déposer une proposition de décret au parlement de la Communauté française, qui serait introduite mardi prochain, pour être prise en considération le lendemain mercredi, tout cela avant le gouvernement francophone qui se réunit le jeudi. Pression maximale sur le MR. Cela d’autant plus que les socialistes se disent convaincus d’avancer main dans la main avec Ecolo, l’autre partenaire de majorité et avec… Les Engagés de Maxime Prévot, pourtant dans l’opposition. Chez les verts, à ce stade, pas de commentaire.