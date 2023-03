Crise des retraites en France: 800.000 manifestants à Paris, selon la CGT, des violences éclatent (photos)

Quelque 800.000 personnes manifestaient jeudi à Paris pour la neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, a annoncé la CGT à l’AFP, alors que le chiffre des autorités n’était pas immédiatement disponible.

Peu avant le départ du cortège parisien, le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger a noté un « regain de mobilisation » et appelé « à la non-violence », ajoutant que « jusqu’au bout il va falloir garder l’opinion » qui est une « pépite ». A ses côtés, son homologue de la CGT Philippe Martinez a estimé qu’Emmanuel Macron avait « jeté un bidon d’essence sur le feu » avec son interview, rappelant que les syndicats avaient écrit au chef de l’Etat pour l’alerter sur la « situation explosive » du pays. Le président français s’est exprimé mercredi à la télévision, une intervention qui a hérissé ses opposants.

Les premiers cortèges étaient fournis, davantage que lors de la dernière journée de mobilisation, comme à Clermont-Ferrand où ils étaient selon les autorités 13.500, ou à Agen (4.000) et Bayonne (9.500). Des heurts ont opposé à Nantes et Rennes des manifestants aux forces de l’ordre, qui ont fait usage de gaz lacrymogène et de canon à eau. A Lorient (Morbihan) c’est le commissariat qui a été pris pour cible.

Paris. - Reuters.

Montpellier. - AFP.

Marseille. - AFP.

Marseille. - AFP.

Rennes. - AFP.

Rennes.

Bordeaux. - AFP.

Incidents et violences

Des violences ont éclaté en tête de la manifestation à Paris, où plusieurs centaines d’éléments radicaux vêtus de noir ont brisé des vitrines et du mobilier urbain, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Peu avant 17h, 14 personnes avaient été interpellées, principalement pour port d’armes prohibées et participation à un groupement en vue de commettre des dégradations et violence, selon la préfecture de police.

«Environ un millier» d’éléments radicaux sont présents dans la manifestation, a précisé la préfecture, ajoutant que les incidents sont localisés «dans le pré-cortège», le cortège syndical progressant «normalement».

Tout au long de la manifestation, partie de la place de la Bastille et devant arriver place de l’Opéra, ces personnes, vêtues de noir et équipées de masques et lunettes, ont notamment dégradé plusieurs supérettes, fast-food et banques, selon les journalistes de l’AFP.

Ils ont aussi lancé de nombreux pavés, bouteilles et au moins un projectile incendiaire sur les forces de l’ordre, qui ont fait usage à de nombreuses reprises de gaz lacrymogène.

Plusieurs poubelles et trottinettes ont également été incendiées.

Les forces de l’ordre sont intervenues, notamment avec plusieurs charges, dans le but de «disloquer le bloc», a ajouté la préfecture de police.

Au moins un manifestant blessé a été pris en charge par les pompiers, a constaté une journaliste de l’AFP.

Un «engin incendiaire» a également été lancé dans une banque boulevard Bonne Nouvelle, a précisé la préfecture de police.