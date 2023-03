Crise des retraites en France: 800.000 manifestants à Paris, selon la CGT (photos)

Quelque 800.000 personnes manifestaient jeudi à Paris pour la neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, a annoncé la CGT à l’AFP, alors que le chiffre des autorités n’était pas immédiatement disponible.

Peu avant le départ du cortège parisien, le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger a noté un « regain de mobilisation » et appelé « à la non-violence », ajoutant que « jusqu’au bout il va falloir garder l’opinion » qui est une « pépite ». A ses côtés, son homologue de la CGT Philippe Martinez a estimé qu’Emmanuel Macron avait « jeté un bidon d’essence sur le feu » avec son interview, rappelant que les syndicats avaient écrit au chef de l’Etat pour l’alerter sur la « situation explosive » du pays. Le président français s’est exprimé mercredi à la télévision, une intervention qui a hérissé ses opposants.

Les premiers cortèges étaient fournis, davantage que lors de la dernière journée de mobilisation, comme à Clermont-Ferrand où ils étaient selon les autorités 13.500, ou à Agen (4.000) et Bayonne (9.500). Des heurts ont opposé à Nantes et Rennes des manifestants aux forces de l’ordre, qui ont fait usage de gaz lacrymogène et de canon à eau. A Lorient (Morbihan) c’est le commissariat qui a été pris pour cible.

A Paris, le cortège est parti vers 14h30 de la Bastille en direction de la place de l’Opéra. La préfecture a recensé « environ un millier » d’éléments radicaux et le cortège a été émaillé de quelques dégradations, comme des abribus brisés ou des poubelles brûlées. Plusieurs fast-foods ont été ciblés.