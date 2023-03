«Onze Bruxelles»: dans l’orage de novembre 1918

On connaît mal aujourd’hui les effets de la guerre 14-18 en Belgique. Bien sûr, on a nos mythes : le légendaire roi Albert restant avec ses soldats, les tranchées de l’Yser, l’inondation des canaux de cette pointe du pays par une poignée de soldats belges et le batelier Geeraert… Mais comment les Belges occupés, à Liège, Anvers, Bruxelles ont-ils vécu ces quatre ans ? Et comment, en novembre 1918, Bruxelles fut-elle libérée du joug allemand ? Ça reste très flou dans les mémoires.