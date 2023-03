«La réponse de Loïs fait plaisir», «Les places seront chères»: en stage en Espagne, les Diablotins préparent l’Euro Espoirs

Sous le soleil revigorant de la côte espagnole, les Diablotins se sont réunis cette semaine pour jeter, dans le calme et la sérénité, les bases de l’Euro Espoirs qui se tiendra en juin et juillet. Les joueurs de Jacky Mathijssen ont deux rendez-vous amicaux au menu à Pinatar : ce vendredi (18h) contre la République Tchèque et ce lundi (19h) contre le Japon. Pour l’occasion, le groupe est privé de Nicolas Raskin et Yari Verschaeren, tous deux forfaits, et de Johan Bakayoko, appelé en renfort pour remplacer Jérémy Doku chez les Diables rouges. Mais ce ne sont pas des raisons pour ne pas travailler dans le plus grand des sérieux.