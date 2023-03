Podcast – La Wallonie est-elle mieux préparée aux catastrophes?

Il y a un an, la commission d’enquête sur les inondations accouchait de plus de 160 recommandations. L’objectif ? Mieux anticiper les catastrophes à l’avenir. Un an après, la Wallonie est-elle mieux préparée pour faire face à une inondation comme celle de l’été 2021 ? Comment les recommandations sont-elles mises en œuvre ? Sandrine Puissant a posé ces questions à Eric Deffet, notre spécialiste de la politique wallonne.

