La tuberculose en hausse de 5% en Belgique

Provoquée par une bactérie, le bacille de Koch, la tuberculose est une maladie infectieuse qui touche principalement les poumons mais qui peut aussi atteindre d’autres organes comme le cerveau, les os, les reins, etc. Elle se transmet essentiellement par voie aérienne de personne à personne lorsque celles-ci ont des atteintes pulmonaires et qu’elles toussent, parlent ou éternuent. Un certain nombre de personnes peuvent être porteuses de la maladie sans la développer, pour d’autres celle-ci apparaît jusqu’à dix semaines après l’infection et se manifeste par de la toux (parfois ensanglantée), de la fatigue, de la fièvre, une perte d’appétit.