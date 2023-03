«Une nuit particulière»: une seule nuit pour s’aimer

Depuis leur rencontre lors d’un souper chez des amis communs, Aurore et Olivier forment un couple incandescent, idéal, unis par une passion hors du commun, comme dans les livres. Trente ans que cela dure et le feu brûle avec la même intensité. Jusqu’à cette nuit où, soudain, tout doit se conjuguer à l’imparfait : « Cette nuit, mon mari me quitte. Il part, ne reviendra plus », constate-t-elle, réduite à ce qu’elle nomme une « honte », un « champ de ruines », une femme aimante soudain éparpillée en mille morceaux.