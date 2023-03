Bientôt un troisième patrouilleur pour la Marine

La procédure est lancée afin qu’il vienne renforcer les Castor et Pollux qui surveillent les côtes belges et néerlandaises. De nouvelles missions justifient l’achat.

Outre les six chasseurs de mines de nouvelle génération qu’elle va progressivement recevoir entre 2025 et 2030, la Marine va aussi, à terme, recevoir un nouveau patrouilleur. Interrogée ce mardi par les députés Jasper Pillen (Open VLD) et Peter Buysrogge (N-VA), la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, a confirmé que « la nécessité d’augmenter la capacité des Coastal Patrol Vessels (CPV) a été reconnue, inscrite dans le plan principal d’investissement en équipements de défense et fait partie de la dimension capacitaire maritime du plan Star. L’acquisition d’un CPV supplémentaire est actuellement budgétisée. La phase de prospection s’achèvera au deuxième trimestre 2023 et la procédure d’acquisition sera alors lancée conformément à la loi en vigueur sur les marchés publics. »