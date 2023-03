Un ménage sur cinq souffrait déjà de précarité énergétique en 2021

La Fondation Roi Baudouin s’attend à ce que la situation se soit encore plus dégradée en 2022, avec la crise énergétique. Les ménages de la « classe moyenne » ne sont plus à l’abri. Une revalorisation du Fonds Gaz et Electricité est demandée.

La crise énergétique, causée en grande partie par l’invasion russe de l’Ukraine, va laisser des traces chez les consommateurs. L’envolée des prix sur les marchés de gros du gaz et de l’électricité s’est traduite par un « tsunami » sur les factures d’acompte et de régularisation des consommateurs. Le niveau a certes baissé depuis le pic de l’été 2022, mais les prix sont toujours trois fois plus élevés que ce qu’ils étaient au début de l’année 2021. Dans ces conditions, la Fondation Roi Baudouin, qui gère la Plateforme de lutte contre la précarité énergétique – définie comme une difficulté à satisfaire ses besoins primaires en énergie dans son logement –, s’inquiète d’une dégradation de la situation et du nombre de ménages qui n’arrivent plus à payer leurs factures eu égard à leurs revenus disponibles, qui se privent volontairement d’énergie ou qui craignent tout simplement de ne plus pouvoir chauffer correctement leur logement pour une raison financière.