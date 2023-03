Le traitement au sein de cet hôpital, qui a enregistré 7.340 admissions depuis son ouverture, est offert à titre gracieux. En appui aux dépenses journalières, mis à part l’hébergement (l’établissement étant doté de chambres), MSF fournit également un petit repas aux patients et à l’accompagnant de leur famille. Les hospitalisés sont tenus de signer un code de conduite dans lequel ils s’engagent à éviter toute discussion sur la politique ou la religion risquant de déboucher sur des bagarres.

En dépit de ces garanties, Rula Marahfeh, une physiothérapeute, admet que la coexistence entre nationalités et cultures différentes n’est pas toujours évidente, a fortiori alors que les personnes qui fuient des guerres civiles ou des pays déchirés appartiennent le plus souvent à des ethnies et à des confessions rivales.