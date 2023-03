L’hôpital jordanien qui accueille les oubliés des guerres du Moyen-Orient

A Amman, un centre de soins prend en charge les victimes de longue durée des conflits en Irak, en Syrie, au Yémen et en Palestine, après plusieurs années d’abandon dans des pays consommés par la violence et dotés de systèmes de santé en grande déliquescence.

Le parcours personnel et professionnel de Nagham Hussein va de pair avec l’histoire mouvementée du Moyen-Orient de ce XXIe siècle. De l’hôpital d’Amman qui l’emploie, cette médecin irakienne a été témoin d’un nombre incalculable de tragédies liées aux conflits qui ont dévasté, en premier lieu, son pays, puis la Syrie et le Yémen, et invariablement, telle une plaie qui n’arrête pas de saigner, la Palestine.

Son parcours personnel reflète également les coups que cette région damnée a encaissés au cours des deux dernières décennies : en 2006, fuyant les bombardements, les tueries et les enlèvements, elle a quitté Bagdad avec son mari et ses enfants. «Nous sommes arrivés en Jordanie en juillet, emportant uniquement nos vêtements d’été », se souvient-elle avec émotion, dans son bureau. « Nous avons pensé que cet exil se limiterait à la période des vacances. Pourtant, il a fallu attendre huit années pour revoir mon père.»