Mbappé s’exprime sur la déception de Griezmann de ne pas être capitaine des Bleus

Kylian Mbappé, promu capitaine de l’équipe de France, a estimé jeudi qu’il était « normal » qu’Antoine Griezmann soit « déçu » de ne pas avoir été choisi comme porteur du brassard, lors de sa première conférence de presse depuis sa désignation par le sélectionneur Didier Deschamps.

« J’ai parlé avec Antoine. Il était déçu et franchement c’est compréhensible et normal. A sa place, j’aurais eu la même réaction. Il a peut-être été le joueur le plus important de l’ère Didier Deschamps. Mais je ne serai pas son supérieur hiérarchique », a affirmé le successeur de Hugo Lloris, à la veille du match des Bleus contre les Pays-Bas au Stade de France comptant pour les qualifications pour l’Euro-2024.