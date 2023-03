Peu de places pour les nouvelles têtes

Les groupes sont-ils une espèce en voie de disparition ? Toujours prompts à remplir les salles de concert et à garnir les affiches de festivals, ils auraient tendance à disparaître du paysage, au profit des artistes solo. A voir : en Belgique, ils sont encore pourtant quelques-uns à figurer dans les classements de l’Ultratop albums, baromètre des ventes de disques et de consommations de la musique en streaming pour le nord et le sud du pays. Absents ? Pas vraiment, puisque 30 % des artistes classés dans l’Ultratop sont encore, en 2022, des groupes, comme l’a pu l’observer Le Soir en compilant l’ensemble des classements de 2022. Plus ou moins un artiste sur trois, avec une relative stabilité depuis 1995 : d’année en année, le pourcentage de groupes présents dans les classements des meilleures ventes d’albums est assez stable, dans cette fourchette d’un tiers pour deux tiers d’artistes solo.