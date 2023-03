Guerre en Ukraine: «Poutine table sur une guerre d’usure»

Bakhmout tient toujours malgré les attaques sanglantes et incessantes des mercenaires de Wagner et de l’armée russe. Jeudi, le commandant des forces terrestres ukrainiennes, Oleksandre Syrsky, a déclaré que son pays comptait « très bientôt tirer parti » de la fatigue russe à Bakhmout. Pour Kris Quanten, professeur d’histoire militaire à l’Ecole royale militaire (ERM), les Ukrainiens ont intérêt à tenir le coup le plus longtemps possible.

Quel est l’intérêt de la bataille de Bakhmout ?