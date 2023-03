Les groupes, espèce en voie d’extinction

La plupart des artistes populaires vaguent désormais en solo. La figure de la pop star n’est plus le leader d’un groupe, mais le rappeur-entrepreneur. La formation guitare-basse-batterie a du plomb dans l’aile et les raisons sont à la fois technologiques, économiques et sociales. La fin d’un modèle ?

Les groupes sont-ils morts ? C’est un journaliste du Guardian qui tire la sonnette d’alarme, observant que les charts sont envahis comme jamais par les artistes solo. En regardant de plus près l’ultratop belge de ces quinze dernières années, on dira que les groupes sont (surtout) affaire de vieux rockeurs (lire ci-dessous). La nouvelle garde qui débarque avance en solo – ou en duo. Le groupe, lui qui était depuis les années 60 la formation préférée des artistes pour porter un projet musical, n’est plus très tendance. Une évolution qui n’est pas due au hasard, mais s’explique par des considérations technologiques, économiques et sociales.