Guerre en Ukraine: les Russes restent «exclus» des compétitions internationales d’athlétisme

Les Russes et Bélarusses resteront «exclus» des compétitions internationales d’athlétisme dans un «futur proche» en raison de l’invasion russe en Ukraine, a indiqué jeudi le président de World Athletics Sebastian Coe, à un an et demi des Jeux olympiques de Paris.

Sur un autre volet, le Conseil de la fédération internationale a décidé de réintégrer la Fédération russe d’athlétisme, qui était suspendue suite à un vaste scandale de dopage depuis plus de sept ans. Ce qui ne change rien concernant la participation immédiate des athlètes russes à des compétitions.