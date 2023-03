Une édition noir jaune bouche du guide «Fooding» en juin

Le guide défricheur de tendances et de bonnes adresses gourmandes s’apprête à sortir sa première édition belge. Il recensera les meilleurs fritkots et kebabs, mais aussi les commerces de bouche incontournables et les restos les plus sympas aux quatre coins du pays. Sans oublier des articles de fond sur les spécificités gourmandes de la Belgique.

Le Fooding prendra l’accent belge, le 6 juin. Plus précisément, la première édition hors de France du guide qui repère depuis 23 ans les tendances culinaires et les bonnes adresses s’apprête à sortir une édition en néerlandais et une autre en français. En tout, quelque 30.000 exemplaires papier seront distribués dans les librairies, concept stores et en précommande sur le site du Fooding, avec les mêmes 400 adresses coups de coeur (restaurants, bars, commerces de bouche et hôtels) épinglées aux quatre coins du plat pays. En septembre, une application et un site internet compléteront l’offre, cette fois dans les trois langues nationales.