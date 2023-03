Kevin De Bruyne: «Un honneur pour moi d’être le capitaine des Diables rouges»

Un choix de la part du sélectionneur visant également à responsabiliser au maximum son créateur de jeu. On se souvient tous des paroles et des attitudes peu constructives de la part de « KDB » durant la dernière Coupe du monde au Qatar. Loin d’être la première fois pour un joueur qui n’hésitait jamais, par le passé, à montrer des gestes de frustration quand les choses ne tournaient pas comme il le voulait. Dans ce nouveau rôle, De Bruyne devra forcément faire des efforts sur lui-même et montrer l’exemple à ses coéquipiers. Autant les jeunes que les anciens. « Je vais essayer d’être un exemple sur et en dehors du terrain », avance celui dont le modèle se nomme Vincent Kompany et qui voyait davantage Jan Vertonghen dans ce rôle.

Très commenté depuis l’annonce de la Fédération belge mardi soir, le capitanat n’est évidemment pas l’unique sujet de conversation du groupe des Diables rouges qui entament un nouveau chemin avec les qualifications pour l’Euro 2024. Qui plus est avec un nouveau sélectionneur en la personne de Domenico Tedesco et une flopée de jeunes éléments. « J’ai senti de la fraîcheur dans le groupe », souligne De Bruyne. « Dans le groupe, certains se disent qu’ils ont davantage de chance de jouer et cela amène une agressivité positive et beaucoup d’intensité. C’est bien face à une équipe de Suède toujours compliquée à jouer et sans doute notre adversaire le plus ardu avec l’Autriche juste derrière. »