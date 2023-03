L’ex-bourgmestre de Seraing ne siégera pas chez Luminus

Nos confrères de Sudinfo révélaient, il y a quelques jours, que le PS avait jeté son dévolu sur Francis Bekaert pour ce poste. Une façon pour lui de compenser financièrement la perte du mayorat de Seraing, qu’il vient de céder à sa jeune collègue Déborah Géradon. Un donné pour un rendu, en somme, vu que ce mandat était actuellement dans les mains de la nouvelle bourgmestre Géradon. Mais les fuites dans la presse et les réserves de certains administrateurs de Nethys ont fait capoter cette nomination.

Ce jeudi, c’est finalement Claude Melen qui a été officiellement proposée par Nethys comme administratrice de Luminus, a appris Le Soir. Cette ex-conseillère communale de Visé (PS) est notamment passée par le cabinet de Jean-Claude Marcourt et a travaillé comme auditrice financière à la Cour des Comptes. Elle siège déjà au CA d’Ethias et de l’aéroport de Charleroi. Ironie de l’histoire : au printemps 2022, elle faisait partie de la short-list de prétendants à la direction de Nethys, mais a été évincée au profit de Grégory Demal, l’actuel CEO. Elle le retrouvera désormais chez Luminus, où ils viennent tous deux d’être proposés comme administrateurs. Alain Decerf (PS) et Bertrand Demonceau (MR), déjà administrateurs chez Luminus, sont quant à eux prolongés.