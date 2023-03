Domenico Tedesco s’apprête à disputer son premier match à la tête de la Belgique: «J’ai faim de victoires»

Face à la Suède ce vendredi, Domenico Tedesco va diriger son premier match à la tête de la Belgique. À la veille de cette rencontre comptant pour la première journée des éliminatoires de l’Euro 2024, le coach des Diables rouges a répondu aux questions des journalistes, évoquant une multitude de sujets.

La Suède : « C’est une équipe assez forte avec de très bons joueurs. Je connais quelques joueurs. Il y a un onze très fort mais aussi des éléments qui peuvent sortir du banc. À Leipzig, j’ai toujours été connecté avec Forsberg parce qu’on a gagné la Coupe d’Allemagne. Le match le plus difficile ? Je ne sais. Je n’ai jamais joué la Suède chez elle. »

La préparation : « Ce n’est pas simple. C’était ma décision de prendre ce job. Je savais qu’on n’aurait pas beaucoup de temps avant ce premier match contre la Suède. Je n’ai pas eu le temps de parler en « one to one » à tout le monde. On a vu beaucoup de vidéos. »

Ses ambitions : « Je veux gagner des matchs. J’ai faim de victoire. Pareil pour l’équipe. Le style et la façon de jouer, c’est en deuxième ou troisième position. L’important, c’est de gagner. »

Le onze de départ : « J’ai un plan. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. Vous le comprenez. Mon ambition n’est pas de surprendre quelqu’un avec mon onze de base. J’essaie de faire de mon mieux avec mon staff pour que les joueurs se sentent au mieux. Ce sera notre premier match et c’est très tôt pour comparer avec l’ancien coach. Habitué à jouer à trois ? Il y a beaucoup de joueurs qui jouent à quatre en club comme Vertonghen, Debast, Faes ou Theate. »

Le licenciement de Peter Bossaert : « Le timing est quelque peu surprenant. Je ne le comprends pas. Mais je ne connais pas les problèmes liés à ce sujet. Je suis déçu parce que j’ai passé du temps avec Peter. C’est une bonne personne avec qui je m’entendais bien. Il était là pour m’aider depuis le premier jour.

Les attentes : « Je ne demande pas de patience. Certaines choses demandent évidemment du temps. C’est normal. Pour prendre un exemple, Liverpool ou Arsenal ont eu besoin de quelques années pour tourner à plein régime. Et ils travaillent tous les jours ensemble. Mais je connais les règles d’une sélection. Je ne demande pas de temps parce que je suis ambitieux. Je ne peux changer les attentes des gens. Partout où je suis allé, les attentes étaient très hautes. À Schalke ou au Spartak Moscou, les gens voulaient une qualification pour la Ligue des champions. Je ne veux pas modifier cela parce que cela me coûtera de l’énergie. »