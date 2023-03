Crise des retraites en France: 149 gendarmes et policiers blessés, 172 personnes interpellées

A ce stade 149 gendarmes et policiers ont été blessés en France jeudi lors de la 9e journée de mobilisation contre la réforme des retraites marquée par de nombreuses violences, et plus de 172 personnes ont été interpellées, a indiqué le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

Le ministre a ajouté dans un tweet qu’il se rendrait dans la soirée à la préfecture de police de Paris, pour « suivre la situation et remercier les agents », a indiqué à l’AFP son entourage. De nombreux incidents étaient toujours en cours jeudi soir à Paris, après la fin de la manifestation.