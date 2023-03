Delhaize, entre crise d’image et de fidélité

Des magasins fermés depuis deux semaines et demie, des rayons dégarnis, des travailleurs entre colère et pleurs, des délégués syndicaux fouillés par des vigiles privés… Depuis le 7 mars et l’annonce de son plan de basculement de ses 128 supermarchés vers la franchise, Delhaize ne vit pas qu’une crise sociale. L’enseigne est aussi exposée à une crise d’image. Le cliché noir et blanc est d’ores et déjà bien ancré dans les esprits avec, d’un côté, le Lion impitoyable et arrogant, prêt à maltraiter son personnel fidèle pour engranger plus de profits et, de l’autre, les valeureux syndicats lancés dans une bataille pour l’emploi. Evidemment, comme dans la plupart des conflits sociaux, la réalité est moins manichéenne.