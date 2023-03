Diables rouges: Domenico Tedesco donne le coup d’envoi d’une nouvelle ère en Suède

Au lendemain de l’éviction mouvementée du CEO Peter Bossaert, la première du successeur de Martinez coïncidera avec l’ouverture des éliminatoires de l’Euro 2024. À la tête d’un noyau rétréci et rajeuni, Tedesco entrera immédiatement dans le vif du sujet. Défaite déjà interdite, trois mois après le traumatisme de l’élimination au premier tour de la Coupe du monde.

Chef de service adjoint Sports et chef de la cellule foot

Puisqu’il faut un début à tout, autant se plonger dans le grand bain. Entre sa prise de fonctions et l’annonce de sa première liste pour un rassemblement des Diables, 38 jours s’étaient écoulés. Une semaine s’est ensuite ajoutée au terme de laquelle les 24 joueurs sélectionnés pour le voyage en Suède n’auront disposé, pour découvrir la méthode Tedesco, que de deux vraies séances (mardi, mercredi et hier matin) sans un dernier galop d’entraînement (jeudi soir) à la Friends Arena.

En toute logique, on ne pourra donc pas véritablement parler de la griffe imprimée par le nouveau sélectionneur après 6,5 années sous l’égide de Roberto Martinez. Et encore moins au vu de ce que promet d’être par la suite cet Allemagne-Belgique de mardi prochain, placé sous le signe de ce que devrait toujours être une rencontre amicale : un passage en revue des troupes et au mieux, l’exploration de voies nouvelles, tant au niveau des options tactiques que des possibilités humaines.