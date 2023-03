Peter Bossaert évincé de l’Union belge: le fin mot revient toujours aux fins stratèges

Chef de service adjoint Sports et chef de la cellule foot

Les dirigeants passent, les usages restent. Le largage de moteurs en plein vol dont Peter Bossaert a fait les frais jeudi matin aux petites heures témoigne de l’immuabilité d’un principe lorsque l’on brigue un poste à responsabilités dans le milieu du football professionnel belge. Et qui plus est dans les hautes sphères de la Fédération : il arrive toujours un moment où un homme fort finit par sortir des clous et par faire de l’ombre à quelqu’un. Entre les deux, pas de nuance.