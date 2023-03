Médecine à Mons: grosse pression sur les majorités francophone et wallonne

Tension autour du dossier de la création d’une faculté de médecine à l’UMons : on sait que le PS et Paul Magnette en veulent absolument alors qu’en face, le MR et Georges-Louis Bouchez freinent des quatre fers. Derrière l’antagonisme politique, la querelle entre présidents (à un an des urnes), entre ego pour une part, se profilent deux problèmes de fond : l’accès aux études supérieures pour les jeunes hennuyers et la pénurie de médecins généralistes dans certaines communes du Hainaut.