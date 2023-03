Roberta Metsola sur les moteurs thermiques: «On ne peut pas revenir sur un accord»

Officiellement, les moteurs thermiques ne figurent pas à l’ordre du jour du sommet européen, convoqué ces jeudi et vendredi à Bruxelles. Et pour cause : le dossier est théoriquement clos. Le Parlement et le Conseil se sont accordés, à l’automne dernier, sur un texte prévoyant l’interdiction (à la vente) à partir de 2035. Les eurodéputés l’ont voté en décembre, ne manquait plus que la signature des Vingt-Sept. Las, le paraphe n’a pu être apposé, l’Allemagne ayant… changé d’avis. Elle exige désormais que la porte reste ouverte pour les carburants de synthèse, alias les « e-fuels » produits en combinant de l’hydrogène et du CO2, une technologie explorée par Porsche, BMW et Volkswagen.