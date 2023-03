«Les noms des monts? J’ai besoin d’une note dans mon téléphone»

Biniam, vous êtes heureux de retrouver les pavés ?

Oui, j’apprécie vraiment rouler dessus. Déjà l’année dernière. Je me sentais super bien… sans trop savoir pourquoi. Pendant les courses, j’entendais des gars qui redoutaient les pavés, moi c’était tout l’inverse. Et là, je suis content de revenir en Belgique, de lancer la période des flandriennes. Je pense que ce sont des courses qui me conviennent. Je ne connaissais pas les pavés en 2022 mais j’ai grandi sur des routes qui ne cessent de monter et de descendre, de faire gauche droite. Un peu comme ici.

La grosse différence, c’est que cette année, vous arrivez avec de l’expérience… et un palmarès.