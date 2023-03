Bundesliga: Julian Nagelsmann aurait été limogé par le Bayern Munich

Le Bayern Munich va se séparer de son entraîneur Julian Nagelsmann, à deux semaines et demie de son quart de finale aller de Ligue des champions à Manchester City, annoncent jeudi soir le quotidien allemand Bild et le bi-hebdomadaire Kicker.

Selon les informations de Bild et du journaliste italien Fabrizio Romano, le successeur de Julian Nagelsmann devrait être Thomas Tuchel, vainqueur de la Ligue des champions en 2021 avec Chelsea et remercié à la tête des Blues en début de saison. D’après Kicker, des contacts ont été pris entre le club bavarois et le technicien de 49 ans.