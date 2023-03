La Corée du Nord a testé un nouveau «drone» sous-marin d’attaque nucléaire

La Corée du Nord a testé cette semaine un nouveau drone d’attaque nucléaire sous-marin en réponse aux exercices militaires américano-sud-coréens, a annoncé vendredi l’agence d’Etat nord-coréenne KCNA.

De mardi à jeudi, l’armée nord-coréenne a déployé et testé ce nouveau système d’armement, dont la mission est de « produire un tsunami radioactif de grande ampleur » par une explosion sous-marine et de détruire les navires et les ports ennemis, selon KCNA reçue à Séoul.