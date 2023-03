Une crise avec E comme élections, ou M comme médecin?

Le dossier du master en médecine de l’UMons est l’objet d’une nouvelle crise entre PS et MR. La question de la pénurie de médecins dans plus d’une commune wallonne sur deux méritait mieux que ça.

Le master en médecine de l’UMons vaut-il une guerre MR-PS, une majorité alternative au Parlement et une grave crise de la Fédération Wallonie-Bruxelles ? Non, il vaut en fait bien plus et bien mieux que cela : une discussion de fond avec tous les intervenants, sur base des vrais enjeux et en prenant en compte tous les (très valables) arguments.

Ce dossier sentait le bras de fer depuis des mois : il a été mal géré, laissant le temps s’écouler sans autre issue que de tomber sur une bombe prévisible – le « niet » de la ministre en charge – et une autre délibérément ajoutée en cours de route – l’autodésignation de Georges-Louis Bouchez au conseil d’administration de l’université montoise.