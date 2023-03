Qualifications Euro 2024: première victoire pour Roberto Martinez avec le Portugal, Ronaldo inscrit un doublé (vidéo)

Pour son entrée dans les qualifications pour l’Euro 2024 (Groupe J), le Portugal a pris la mesure du Liechtenstein 4-0 avec des buts de Joao Cancelo (8e), Bernardo Silva (47e) et Cristiano Ronaldo (51e pen, 63e).

Aligné par Roberto Martinez, Ronaldo détient désormais le record mondial du nombre d’apparitions en équipe nationale (197), le précédent record était détenu par le Koweïtien Bader Al-Mutawa.

Tout a bien démarré pour la Seleçao puisque sur un corner repoussé par Benjamin Buchel, Cancelo a marqué son 8e but en 42 matchs (8e, 1-0). Malgré leurs 70% de possession de balle, les Lusitaniens n’ont pas fait le trou face à des adversaires disposés en 6-3-1, incapables de faire deux passes sans perdre le ballon. Buchel a bien dévié des tirs de Joao Felix (19e) et de Palinha (38e), mais Ronaldo a manqué sa reprise de la tête (34e) et Silva n’a pas profité d’un lâcher de ballon du gardien adverse (27e).

Dès la reprise, les Portugais ont doublé la marque par Silva (47e, 2-0) et ils ont fait circuler le ballon encore plus rapidement. Sur penalty, Ronaldo a inscrit son premier but de sa carrière au Liechtenstein (51e, 3-0) avant de porter à 120 son total en Seleçao d’un boulet de canon (63e, 4-0).

Au stade Bilino Polje de Zenica), Rade Krunic (14e, 40e) et Amar Dedic (63e) ont permis à la Bosnie de s’imposer 3-0 face à l’Islande. Chez les Bosniens, l’Eupenois Smail Prevljak est sorti à la 67e et le Standardman Gojko Cimirot est monté au jeu (82e). Titulaire avec les Scandinaves, le Louvaniste Jon Dagur Thorsteinsson a été remplacé (67e).