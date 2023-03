Une nouvelle chaîne de cosmétique s’implante en Belgique

Après avoir été fortement frappée par la crise sanitaire et accusé des pertes se comptant en centaines de millions d’euros, la chaîne de cosmétique et de parfumerie Douglas reprend du poil de la bête et veut s’implanter en Belgique, a rapporté le magazine Retail Detail.

Le nouveau directeur Sander van der Laan (ancien directeur d’Action et d’Albert Heijn), qui est entré en fonction en octobre dernier, estime que l’heure de l’expansion a sonné. Il souhaite investir dans les magasins existants, mais aussi développer la marque en Belgique et en Slovénie notamment. « En trois ans, les ventes devraient augmenter de 1,4 million d’euros à 5 milliards d’euros », a déclaré le directeur.