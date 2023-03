Malgré la guerre en Ukraine, la Belgique a produit moins d’armes et de munitions en 2022

La production d’armes et de munitions en Belgique a chuté de 30 % en 2022, année de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Ce recul est en partie lié au fait que les importations vers l’Arabie saoudite ont diminué. Le secteur s’attend toutefois à une remontée, rapporte De Standaard vendredi. Le chiffre d’affaires du secteur de la sécurité et de la défense a reculé de 2,14 à 2,04 milliards d’euros, selon les chiffres de l’organisation coupelle Agoria et de la Banque nationale. En ce qui concerne les armes et les munitions, la chute a été plus spectaculaire : la Belgique a produit en 2022 l’équivalent de 426 millions d’armes et de munitions, soit 30 % de moins par rapport à 2021 et même moitié moins par rapport à 2019.

À lire aussi Guerre en Ukraine: à l’Otan, pression maximale sur les Alliés pour réarmer Selon le spécialiste de la défense au sein d’Agoria, Georges Heeren, cette dégringolade découle de l’expiration de contrats conséquents avec un acteur clé qu’il ne peut nommer. Les principaux producteurs d’armes et de munitions se situent avant tout en Wallonie et sont la FN Herstal, Mecar et John Cockerill Defense. Ces derniers au cours des années passées ont renoncé à un gros client, l’Arabie Saoudite. Ce pays pesait entre 2017 et 2019 pour pas moins de 40 % des exportations belges d’armes et de munitions. La guerre en Ukraine n’a pas encore tellement d’impact sur les exportations et la production en 2022. « L’Ukraine a principalement reçu des munitions et des armes qui provenaient des stocks des armées des pays de l’Otan. »