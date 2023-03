Bruxelles: des perturbations attendues ce vendredi

En raison du sommet européen organisé ce vendredi 24 mars, un périmètre de sécurité est mis en place, entraînant des perturbations dans le centre de Bruxelles.

Ce périmètre de sécurité concerne :

– le rond-point Schuman ;

– la rue Froissart, du numéro 101 au numéro 143 ;

– et la rue de la Loi, entre le rond-point Schuman et le Residence Palace.

Dans l’enceinte de ce périmètre de sécurité, les livraisons ne sont pas possibles, les sacs-poubelles, vélo et terrasses ne peuvent pas rester sur le trottoir et toutes les fenêtres doivent être fermées. Seules les personnes munies d’un laissez-passer et de leur carte d’identité peuvent entrer dans le périmètre de sécurité.

Certaines rues sont mises en circulation locale :

– la rue Archimède, entre la rue Stévin et le rond-point Schuman ;

– l’avenue de Cortenbergh, entre la rue Stévin et le rond-point Schuman (accès limité lors des passages des escortes – accès autorisé uniquement via l’avenue de la Joyeuse Entrée) ;

– la rue de la Loi, entre l’avenue de la Joyeuse Entrée et le rond-point Schuman ;

– l’avenue d’Auderghem, entre la rue Belliard et le rond-point Schuman ;

– et la rue Breydel.

Le stationnement en surface est interdit dans ces rues citées.