Grande décision chez les Diables rouges: c’est Romelu Lukaku qui reprend le numéro 10 porté par Eden Hazard

Eden Hazard ne jouera plus du tout en équipe nationale, c’est désormais totalement exclu. Mais alors qu’il a quitté les Diables rouges, son numéro 10 était vacant. Tout le monde se demandait donc ce qu’il allait devenir. Et c’est finalement Romelu Lukaku qui le portera, dès ce soir face à la Suède. Il ne sera donc pas le capitaine des Diables mais c’est bien lui qui portera le numéro le plus symbolique de l’équipe.

Autre nouvelle importante : c’est Matz Sels qui sera le troisième gardien de la sélection belge ce soir et non Thomas Kaminski.