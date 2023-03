Le cycliste urbain perfectionne son équipement

Des nouveaux équipements arrivent sur le marché pour rendre le cycliste plus visible et mieux le protéger. Porteurs d’innovations, ils représentent l’effort des entreprises à la problématique générale de la sécurité en ville.

Voilà des années que les casques de protection et les gilets fluorescents avec bandes réfléchissantes font partie de la panoplie « standard » des cyclistes urbains. Depuis quelque temps, celle-ci a tendance à s’élargir avec de nouveaux équipements qui arrivent sur le marché.

Il n’est désormais plus rare, par exemple, de tomber tôt le matin ou tard le soir sur des cyclistes qui arborent des casques ou des sacs à dos lumineux. Sur ceux-ci, éclairage LED et clignotants servent à « produire » toute une signalisation faite de flèches et d’indicateurs de directions capables de renseigner sur les intentions des cyclistes.